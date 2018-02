später lesen Saarlandmuseum bietet spezielles Programm Angebot für Hörgeschädigte in Moderner Galerie Teilen

(red) Zum Welttag des Hörens am Samstag bietet die Moderne Galerie in Saarbrücken in Kooperation mit dem Netzwerk Hören ein umfangreiches Programm an. Drei Führungen durch die Sammlung (14, 15 und 16 Uhr) sowie ein offener Druck-Workshop für Erwachsene, von 15 bis 17 Uhr, stehen allen Besuchern offen. Durch die Nutzung modernster Technik und Kopfhörer sind die Führungen gerade für Menschen mit Hörschädigungen und Cochlea-Implantaten besonders geeignet. Für Gehörlose wird um 14 Uhr eine Führung simultan in Deutsche Gebärdensprache übersetzt.