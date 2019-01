später lesen Sängerin Alicia Keys moderiert die Grammys FOTO: Mike Nelson FOTO: Mike Nelson Teilen

Die US-Sängerin Alicia Keys (37) wird in diesem Jahr erstmals die Verleihung der Musikpreise Grammys moderieren. „Ich weiß, was es bedeutet, auf der Bühne zu stehen, und ich werde diese Stimmung und diese Energie mitbringen“, sagte Keys am Dienstag laut Mitteilung der Recording Academy, die die Gala veranstaltet. dpa