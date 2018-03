später lesen Comeback Alexander Rybak tritt wieder beim ESC an FOTO: Audun Braastad FOTO: Audun Braastad Teilen

Norwegens Musik-Star Alexander Rybak (31) tritt noch einmal für sein Land beim Eurovision Song Contest an. Er gewann am Samstagabend mit seiner Eigenkomposition „That's How You Write A Song“ den norwegischen Vorentscheid. Er hatte sich gegen die junge Nachwuchssängerin Rebecca Thorsen durchgesetzt, wie es auf der Homepage des Wettbewerbs heißt. dpa