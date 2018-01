später lesen Nachrichten im Wandel 40. Geburtstag für „Tagesthemen“ und „heute-journal“ FOTO: Daniel Bockwoldt FOTO: Daniel Bockwoldt Teilen

In Hamburg begann die Revolution mit einem missgestimmten „Tagesschau“-Chefsprecher: Aus Protest, dass er und seine Kollegen bei den „Tagesthemen“ nur noch an zweiter Stelle nach dem Moderator standen, raschelte Karl-Heinz Köpcke in der ersten Sendung unüberhörbar mit dem Papier und gähnte auch noch. Von Dorit Koch und Oliver von Riegen, dpa