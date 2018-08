Sanftmütig und grausam

Marie Lina und ihr Mann führen ein unaufgeregtes Leben in Amsterdam. Er ist Vogelvertreiber am Flughafen, und wenn er erschöpft vom Schichtdienst in das Familiennest krabbelt, ist er schlicht zufrieden, so wie es ist. Doch obwohl es dafür keinerlei Anzeichen gibt, lodert in Marie Lina ein alter Zorn, eine stille Wut, die so viel Macht besitzt, dass sie all die wohlige Selbstverständlichkeit einer Familie zerstören kann. Die Niederländerin Margriet de Moor erzählt in „Von Vögeln und Menschen“ mit trügerischer Sanftmut von der Grausamkeit, die im Menschen schlummert. Mit kalter Ruhe schichtet sie die Erzählebenen ihres raffiniert konstruierten Kriminalromans, bis sich aus scheinbar entfernten Episoden ein Gesamtbild ergibt. Die Sprache der Autorin ist gelassen, schnörkellos, höchst präzise. Mit derselben Genauigkeit entwickelt sie die psychischen Verfasstheiten ihrer Figuren – und das tragische Geschehen nimmt seinen Lauf.