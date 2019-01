„Der Zuschauer folgt ihnen dabei auf einer turbulenten wie auch unterhaltsamen Reise durch den Film- und Festivalkosmos“, teilt die Produktion mit. Für die Dreharbeiten in Saarbrücken (später wird auch noch in Berlin gedreht) werden nun an einigen Tagen Komparsen gesucht: Mittwoch, 16. Januar, ab 15 Uhr im Club „die Winzer“, Donnerstag ab 10 Uhr und Freitag ab 12 Uhr in „Lolas Bistro“ in der alten Hauptpost.

Interessenten können sich melden unter Komparsen@SchlussklappeDerFilm.de