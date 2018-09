„Die Dummheit dehnt sich aus“

Hauptrollen an mehreren Theatern

Film Samuel Finzi spielte bereits während seines Schauspiel-Studiums erste Theater- und Kinorollen. Unter anderem arbeitete er am Theater mit Benno Besson, Dimiter Gotscheff, Frank Castorf, Jürgen Gosch und Robert Wilson. Durch Film und TV-Rollen wie „Das Wunder von Bern“, „Kokowääh“, „Marie Curie“ oder „Tod den Hippies!! Es lebe der Punk!“ wurde er einem großen Publikum bekannt.

Theater Derzeit spielt Finzi am Deutschen Theater in Berlin, am Schauspiel Hannover und am Burgtheater Wien mehrere Hauptrollen. Seit vergangenem Donnerstag ist er in dem Kinofilm „Klassentreffen 1.0“ zu sehen.