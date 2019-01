später lesen Filmkomödie Ein Fakir in der Kinowerkstatt St. Ingbert Teilen

Die Kinowerkstatt St. Ingbert zeigt am Wochenende die Komödie „Die unglaubliche Reise des Fakirs, der in einem Kleiderschrank feststeckte“ nach dem Roman von Romain Puertolas. Ein Fakir (und Hochstapler) tritt in einem Möbel eines schwedischen Einrichtungshauses eine surreale Reise an.