Mit schöner Regelmäßigkeit kommt Elke Heidenreich zu einer Lesung mit Musik in den Robert-Schumann-Saal. Das Programm „Nachtgedanken“ hat sie gemeinsam mit dem Vokal-Ensemble Calmus zusammen gestellt. „Die singen wie die Engel“ begeistert sich die Schriftstellerin. Schnell stellt sich Nähe ein im Gespräch mit ihr. Und so plaudert Elke Heidenreich bald über das Reisen und die Faszination auch der dunklen Stunden.

Frau Heidenreich, sind Sie ein typischer Nachtmensch?

Heidenreich Ja, so war es mein Leben lang. Jetzt ändert es sich gerade ein bisschen. Ich gehe etwas früher zu Bett und stehe zeitiger auf. Noch immer arbeite ich gern bei Nacht, weil dann alles ruhig ist. Meine Bücher schreibe ich eher tagsüber, aber nachts kommen die Gedanken dazu.

Welche Gefühle bringt die Stille hervor?

Heidenreich Alles wird größer in der Nacht. Die Sorgen, die Schmerzen, die Sehnsucht. Die Liebe, die Träume und die Fantasie. Wir brauchen den Wechsel von Tag und Nacht, brauchen das Helle und das Dunkle. Deshalb bedauere ich auch, dass wir keine richtige Nacht mehr haben.

Wie meinen Sie das?

Heidenreich Die Leute erleuchten ja schon ihre Gärten, was ich entsetzlich finde. Und diese angestrahlten Bäume! Dagegen bin ich nicht nur aus Umweltschutzgründen. Es ist idiotisch, die Nacht so zu erhellen. Der Mensch soll in dieser Zeit zur Ruhe kommen. Ich denke dann auch gern darüber nach, was ich noch anpacken will oder was ich vielleicht versäumt habe.

Haben Sie denn etwas Wichtiges versäumt?

Heidenreich Das geht doch jedem so. Es gibt Weichenstellungen, beruflich wie privat. Da ist man vielleicht an einer Stelle in eine falsche Richtung abgebogen. Hätte ich mein Studium abschließen sollen? Oder für ein Jahr nach New York ziehen? Das wollte ich, im letzten Moment hat es nicht geklappt. Ich habe es lange bereut.

Aber das könnten Sie doch noch verwirklichen.

Heidenreich Das Bedürfnis ist nicht mehr da. Jetzt fühle ich mich zu sehr gebunden – an mein Haus, an den Hund. Ich habe viel gesehen und die ganze Welt bereist, das macht mich glücklich. Für die Recherche zu meinen Sachbüchern war ich kreuz und quer in Europa unterwegs.

Sie haben auch viele Kreuzfahrten gemacht.

Die schicke „MS Europa“ bietet ihren Gästen an Bord ein niveauvolles Unterhaltungsprogramm. Mein Freund Marc-Aurel Floros und ich wurden oft für gemeinsame Auftritte engagiert. Er spielte Klavier, ich las. So kamen wir nach Japan oder nach Kuba und haben es sehr genossen.

Was ist der Reiz am Leben auf dem Schiff?

Heidenreich Das Meer, das Meer, das Meer! Es gibt nichts Schöneres. Fast alle Kabinen haben einen Balkon. Dort sitze ich die meiste Zeit, gucke aufs Wasser und kann es nicht fassen, wie riesig das Meer ist und wie es immer wieder anders aussieht. Und plötzlich tauchen Wale auf oder Delfine. So ein Schiff ist wie eine Wiege, man liegt darin und fühlt sich geborgen. Meiner Seele hat das immer gut getan.

Und was ist mit den vielen Menschen, die mit Ihnen reisen?

Heidenreich Die sehe ich kaum. Und mich sehen sie tagsüber auch nicht. Ich frühstücke und esse zu Abend, das war´s. Die Stille in meiner Kabine mit Ausblick aufs Meer ist ein großes Geschenk. So glücklich bin ich sonst nur noch im Wald.

Das Calmus Ensemble haben Sie ebenfalls bei einer Kreuzfahrt kennengelernt.

Heidenreich Ja, und auch das ist ein Geschenk. Ich fand diese A-capella-Sänger so großartig, dass wir gleich beschlossen haben, etwas gemeinsam zu machen. Das sind herzensliebe Menschen und alle fünf so begabt. Wir harmonieren wunderbar und haben uns richtig gern. Ich sage immer, es sind meine Kinder.

Die Musik bei „Nachtgedanken“ ist vielfältig, mit eigens komponierten Jazzballaden nach Baudelaire-Gedichten, vertonten Galgenliedern von Christian Morgenstern und neu arrangierten Chansons von Georg Kreisler. Welche Texte haben Sie dazu ausgewählt?

Heidenreich Den Anfang von Marcel Prousts ,Auf der Suche nach der verlorenen Zeit´, da geht es ums Schlafen. Ich lese drei längere eigene Texte, ein Gedicht von Gabriele Wohmann und verschiedene andere Texte zum Thema Nacht. Die Musiker animieren mich immer dazu, Neues auszuprobieren und wieder selber zu schreiben. Dabei bin ich doch eigentlich dabei, mich zurückzuziehen. Ich mag mich nicht mehr so reinschmeißen in alles. Nicht mal, weil der Körper es nicht möchte. Es ist mein Kopf, der sagt, er will zu Hause bleiben.

Um noch mehr zu lesen vielleicht? Ist die Bücherflut etwas versiegt?

Heidenreich Nein, sie ist noch da. Ich mache eine Literatursendung für den WDR und bin im Kritikerteam des Literaturclubs im Schweizer Fernsehen. Schon deshalb muss ich bei den Neuerscheinungen am Ball bleiben.