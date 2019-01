Auch in Abwesenheit der Düsseldorfer Symphoniker, die mit Haydns „Die Schöpfung“ in Budapest weilten, ging es tänzerisch und leicht ins neue Jahr. Allerdings schwang niemand das Tanzbein; ein Konzertwalzer ist nun einmal kein Gesellschaftstanz. Da heißt es, Tempi zu verändern, die Anfänge erst allmählich auf Tour bringen, die Lautstärken zu variieren und überhaupt auf die Feinheiten zu achten. Genau das tat Dirigent Ernst von Marschall und sorgte zum Jahresbeginn mit seinen jungen Sinfonikern für eine schwungvolle Wiedergabe von Johann Strauß & Co.

Die Tonhalle war fast ausverkauft, die Stimmung bei allen fröhlich, beim Publikum, beim Orchester und beim Dirigenten. Natürlich wäre es ungerecht, das Jugendsinfonieorchester an den Düsseldorfer Symphonikern zu messen. Es wäre auch merkwürdig, wenn da nicht in Sachen Einsätze und Intonation auch bei schärfstem Zuhören kein Unterschied festzustellen gewesen wäre. Wichtiger ist, dass die jungen Musiker schon eine beachtliche Leistung an den Tag legten. Schließlich sind Johann-Strauß-Kompositionen wie die Fledermaus-Ouvertüre oder die Tritsch-Tratsch-Polka nicht gerade einfach zu spielen. Sie klingen nur leicht, und das auch nur dann, wenn sie gut gespielt werden. Und das war zweifellos der Fall.

So zart – wie beispielsweise im Kaiser-Walzer der Anfang oder die Überleitung zum Dreivierteltakt vorgetragen wurden – klang es schon sehr stilecht wienerisch. Feine Unterschiede im Tempo und im Charakter der verschiedenen Abschnitte wurden auch in der Ouvertüre zu „Wiener Blut“ herausgearbeitet.

Bei der ebenfalls mit technischen Schwierigkeiten gespickten Fledermaus-Ouvertüre hätten einige etwas ruhigere Partien vielleicht doch etwas mehr Tempo vertragen. Aber das bleibt letztlich vor allem eins: Ansichtssache.

Der Humor kam nicht zu kurz, dafür sorgten auch unkonventionelle Instrumente wie eine Kuckuckspfeife („im Krapfenwalde“), ein Gewehr („Auf der Jagd“), ein Signalhorn („Vergnügungszug“) oder Windmaschine und Donnerblech (bei der ersten Zugabe „Unter Donner und Blitz“).

Ernst von Marschall war nicht nur als engagierter und gestenreicher Dirigent im Einsatz, er sorgte auch bei Zuhörern und Orchestermitgliedern mit einer geistreichen Moderation für gute Laune. Erfolgreich aktivierte er das Publikum, zum Klatschen beim Radetzky-Marsch und zum Singen beim „Egyptischen Marsch“.

Für den begeisterten Beifall hörten die dankbaren Zuhörer in der Tonhalle noch vier Zugaben; darunter die dezente Pizzikato-Polka und die temperamentvolle Schnell-Polka „Éljen a Magyar“.