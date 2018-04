Hörverlust: Musiker gewinnt Prozess gegen Opernhaus

Laut BBC hatte das Royal Opera House argumentiert, dass der Hörschaden des Musikers Resultat der Krankheit "Morbus Menière" sei, die während der Probe ausgebrochen sei. "Morbus Menière" äußert sich unter anderem durch Hörverlust und Tinnitus. Goldscheider sei außerdem mit einem Gehörschutz ausgestattet worden. Die Richterin folgte der Argumentation des Opernhauses nicht und glaubte nicht an den zufälligen Ausbruch der Krankheit in der Probe. Das Opernhaus hat das Urteil noch nicht angenommen und behält sich vor, dagegen in Berufung zu gehen.

(w.g.)