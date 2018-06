Krefelder Leihgaben für Tasmanien

(ped) Mit seiner Kunstaktion „Flaschen zerschlagen“ im Kaiser-Wilhelm-Museum hat der Krefelder Künstler Adolf Luther in den 1960er Jahren für Aufsehen gesorgt. Die Installation „Flaschenzerschlagungsraum“ (1961/1968) hat die Krefelder Stiftung jetzt an das renommierte Museum für Alte und Neue Kunst, MONA, in Tasmanien / Australiens ausgeliehen für die erste Zero-Ausstellung dort. Zu sehen sind Werke unter anderem von Piene, Mack und Uecker. Die Adolf-Luther-Stiftung schickte aus ihrer Sammlung außerdem drei Werke von Lucio Fontana nach Australien.