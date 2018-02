Rolf Zacher im Alter von 76 Jahren gestorben

Die Verabschiedung werde im privaten Kreise stattfinden, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Zuerst hatte das "Westfalen-Blatt" über den Todesfall berichtet.

Zacher erhielt den Bundesfilmpreis für eine Gaunerrolle in Reinhard Hauffs "Endstation Freiheit" (1980). Der Mime spielte in mehr als 200 deutschen Fernsehfilmen und Serien mit. 2009 wirkte Zacher in der ARD-Telenovela "Rote Rosen" mit. Er war Synchronsprecher für Robert de Niro und Nicolas Cage.

Im Januar 2016 zog er ins RTL-Dschungelcamp ein, musste dieses jedoch vorzeitig verlassen.

