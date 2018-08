Idris Elba spielt nicht den nächsten James Bond

Auf die Frage einer Reporterin des Fernsehsenders ITV, ob sie den nächsten Geheimagenten 007 vor sich habe, antwortete der 45-Jährige mit einem glatten „Nein“. In der vergangene Woche hatte Elba („The Wire“, „Luther“) die Mutmaßungen noch selbst angeheizt, indem er auf Twitter ein Selfie von sich verbreitete und dazu in Bond-Sprech schrieb: „Mein Name ist Elba, Idris Elba.“

In den letzten vier Bond-Filmen hat Daniel Craig den Agenten ihrer Majestät verkörpert. Er wird auch im noch namenlosen nächsten Projekt „Bond 25“ die Hauptrolle übernehmen. Am Dienstag gaben er und die Produzenten bekannt, Regisseur Danny Boyle habe das Team wegen „kreativer Differenzen“ verlassen.

(felt/dpa)