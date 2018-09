Fast 500.000 Euro für Filzhut von Indiana Jones

Das Auktionshaus Prop Store hatte den Preis auf 320.000 Pfund (360.000 Euro) geschätzt, letztlich erzielte das von Hollywoodstar Harrison Ford getragene und im Inneren signierte Stück 393.600 Pfund (443.000 Euro).

Bei der Versteigerung kamen mehr als 600 Kostüme und Requisiten aus bekannten Filmen und Serien unter den Hammer, darunter auch das pinke Hoverboard, welches Michael J. Fox alias Marty McFly in der "Zurück in die Zukunft"-Trilogie benutzte. Dieses erzielte den Auktionspreis von 30.000 Pfund und blieb damit am unteren Ende der Erwartungen.

Unverkauft blieb derweil die Jacke von "Star Wars"-Held Han Solo: Das Mindestgebot von 500.000 Pfund wurde nicht erreicht. Nach der Auktion seien allerdings noch einige "Anfragen" eingegangen, möglicherweise komme es in den nächsten Tagen noch zu einer Einigung, hieß es.

(csr/AFP)