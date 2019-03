Die Kinder haben draußen einen Vogel gefangen und wissen nicht so recht, was sie mit ihm anfangen sollen. Schließlich kommt der älteste Sohn herein zum Vater und berichtet, dass der Bruder das Tierchen geschlachtet hat. Und dann fällt ein unfassbarer Satz aus dem Mund des 13-Jährigen: „Er hat den Kopf herunter gedrückt und abgeschlagen, genauso wie du das mit dem Mann gemacht hast“. Noch schockierender als der Inhalt ist die Beiläufigkeit, mit der diese Worte gesagt und aufgenommen werden. Der Vater, der hier fast ein Dutzend Söhne im kärglich eingerichteten Haus um sich schart, ist Abu Osama – ein Mitbegründer und hochrangiger Führer der al-Nusra-Brigaden, dem syrischen Ableger der Al Qaida.

Der in Berlin lebende, 41 Jahre alte syrische Filmemacher Talal Derki ist für seine eindringliche Dokumentation „Of Fathers And Sons“ undercover zurück in sein zerstörtes Heimatland gereist, in die nordwestliche Provinz Idlib – eine Hochburg der radikal-islamistischen Rebellen. Derki gab sich als Kriegsreporter aus, der mit dem Salafismus sympathisiere. Er konnte Stück für Stück das Vertrauen der Dschihadisten gewinnen. Sein Blick bleibt vornehmlich im privaten Raum und stellt eine intime Nähe zum Familienleben des hochrangigen Rebellenführers her.

Genau wie er heißt auch der älteste Sohn Osama. Geboren wurde der Junge am 11. September 2001. Er habe Gott inständig gebeten, dass er ihn an dem Tag des Angriffs auf das World Trade Center mit einem Sohn segnen möge, sagt Abu Osama. Und dann habe Gott ihn erhört.

Abu Osama ist ein liebender Vater, der seine Kinder oft in den Arm nimmt, ihnen über den Kopf streicht und mit großer Zuneigung auf sie blickt. Nicht zu fassen, dass derselbe Mann in den Krieg zieht, wie andere zur Arbeit gehen und als Scharfschütze vorbeifahrenden Motorradfahrer wie Kaninchen abknallt, im Wohnzimmer eine Autobombe bastelt und offensichtlich auch schon Enthauptungen durchgeführt hat.

Wie können Liebe und Hass so nah in einem Herzen zusammen wohnen? Das fragt man sich und muss sogleich an die KZ-Kommandanten denken, die sich aus den Vernichtungslager kommend zu ihrer Familie an den Mittagstisch gesetzt haben. Solche extremen emotionalen Abspaltungsprozesse funktionieren nur mit einer übermächtigen Ideologie, die in Feinden keine Menschen mehr sieht – und in Söhnen potenzielle Gotteskrieger.

„Of Fathers and Sons“, der auf dem von Robert Redford initiierten Sundance-Festival gezeigt wurde für den Dokumentarfilm-Oscar nominiert war, begleitet Osama und seinen jüngeren Bruder ins dschihadistische Trainingscamp, wo die Kinder ihre gymnastischen Übungen machen müssen, während die Ausbilder ihnen mit scharfer Munition zwischen die Füße schießen. In die Schule geht Osama ohnehin nicht mehr. Die Suren des Korans können die Kinder auswendig, aber die einfachsten Divisionsaufgaben sind ihnen ein vollkommenes Rätsel. In den Augen des jungen Osama sieht man anfangs noch das Rebellische flackern, auch wenn er in den Rangeleien oft den Kürzeren zieht. Aber das väterliche Vorbild und der militärische Drill lassen ihn nach wenigen Monaten zu einem der besten Nachwuchskämpfer der Ausbildungsbrigade werden.

Talal Derkis beeindruckende Dokumentation schaut mit einem traurigen und dabei doch stets sehr zärtlichen und zutiefst humanen Blick auf diese Kinder, denen vom religiösen und patriarchal strukturierten Fanatismus systematisch alle persönlichen Entwicklungschancen genommen werden, um sie zu unbedingt folgsamen Gotteskriegern zu machen.

„Of Fathers and Sons – Die Kinder des Kalifats“, Libanon/Syrien/Katar 2017 –Regie: Talal Derki, 99 Min.