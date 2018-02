später lesen Düsseldorf Düsseldorf: Ovationen für Ray Chen, den Garrett-Ersatz Teilen

Twittern







Vor der Tonhalle stehen besonders viele Leute, die Konzertkarten loswerden wollen. Kein Wunder, der angekündigte Star des Abends, David Garrett, hat das Geigen einstweilen eingestellt. Und wer will schon bis zu 175 Euro für Ray Chen ausgeben, dem zwar ein vorzüglicher Ruf als Geiger und fast noch mehr als Internet-Aktivist vorausgeht, der aber bei Schwiegermüttern und Pop-Affinen erst mal keine Schnitte hat? Nun, die Kartenverkäufer wären mal besser dageblieben. Denn der 28-jährige taiwanesische Sonnyboy ist nicht nur mindestens so süß wie Garrett. Das jedenfalls konnten samt Autogramm die jungen weiblichen ebenso wie die gesetzteren Fans in der Pause erleben. Ray Chen spielt dazu auch vorzüglich auf seiner Stradivari, die früher Joseph Joachim gehörte, dass Garrett niemand vermissen muss. Armin Kaumanns