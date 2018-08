später lesen Meistverkauftes Album Die Eagles stoßen Michael Jackson vom Thron Teilen

Twittern







(hols) Michael Jacksons „Thriller“ ist nicht mehr das meistverkaufte Album in den Vereinigten Staaten. Seit dem Jahr 1983 galt die Platte, die sich inzwischen rund 33 Millionen Mal in Amerika verkauft haben soll, als Nummer eins auf der Liste der erfolgreichsten Platten in der Geschichte des Pop.