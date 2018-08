Nostalgisch: Ian Gillan & The Javelins

Und der alles Legendäre jetzt einfach mal hinter sich gelassen hat und seine alten Kumpel herbeitelefonierte – jene Musiker, mit denen er, lang, lang ist’s her, in den frühen 60er Jahren mehr so zum Spaß spielte. Die Band hieß „The Javelins“. Und hat nun genau die Lieder eingespielt, die sie damals coverten: „Do You Love Me“ und „It’s So Easy“ oder auch „Heartbeat“. Querbeet: Pop und Soul, ein bisschen Country und Jazz. Und alles aus purer Freude an der Musik. Umwerfend. Feinfühlig. Wirklich berührend. Nicht nur für Gillan-Fans ein Ereignis.⇥los

