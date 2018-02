später lesen Düsseldorf David Garrett muss vorerst alle Konzerte absagen Teilen

Auch die Stars der Musik werden regelmäßig daran erinnert, dass ihr Musizieren Hochleistungssport ist und irgendwann Tribut fordert. Neulich musste Lang Lang für unbestimmte Zeit alle Konzerte absagen, nun hat es David Garrett getroffen. Wegen eines Bandscheibenvorfalls darf der Musikus vorerst nicht spielen, auch nicht das Konzert mit dem London Philharmonic Orchestra unter Christoph Eschenbach am 16. Februar in der Düsseldorfer Tonhalle. Glück im Unglück: Die Probleme sind behandelbar, und zweitens - auch das wird Garrett trösten - springt ein exzellenter Ersatzmann ein: Ray Chen, der Australier aus Taiwan, ebenfalls ein Popstar auf der Geige. Wie der Kranke spielt Chen in Düsseldorf seriösestes Programm: das Tschaikowski-Konzert.