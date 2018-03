Calexico: Wilder Ritt zum nächsten Scheunen-Schwof

Calexico sind bekannt für ihre breitflächigen, von Latino-Folklore geprägten Klanglandschaften, die sofort ein Kopfkino in Gang setzen und Bilder in Cinemascope heraufbeschwören - von Western-Panoramen in der Wüste des Südwestens, endlosen Highways und schummrigen Cantinas. Mit acht Musikern setzt die Band diesen Sound auf der Bühne um, darunter die großartigen Mariachi-Trompeter Jacob Valenzuela und Martin Wenk sowie Camilo Lara von der Vorband Mexican Institute of Sound. Für stille Momente bleibt in Köln kaum Platz, es ist meist ein wilder Ritt zum nächsten Scheunen-Schwof, in dem Klassiker wie "Across The Wire" und das durch Trumps Mauer-Politik bemerkenswert aktuelle "Crystal Frontier" über die Grenze in den Köpfen genauso Platz finden wie aktuelles Material, "Voices In The Field" etwa oder "Girl In The Forest".

Fast mühelos gleitet die Band mittlerweile durch ihr reiches Repertoire, vereint harmonisch Wah-Wah- und Pedal-Steel-Gitarre - ein Kunststück. Er würde gerne im Sommer wiederkommen, kündigte Joey Burns am Ende eines furiosen, schweißtreibenden Abends an. Dabei ist der Sommer doch immer dort, wo Calexico sind.