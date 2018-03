Stanley Kubrick hinter der Kamera bei der Arbeit an einer der letzten Szenen des Films: Astronaut Bowman (Keir Dullea) findet sich in einem mysteriösen Zimmer wieder, in dem er sterben wird.

Stanley Kubrick hinter der Kamera bei der Arbeit an einer der letzten Szenen des Films: Astronaut Bowman (Keir Dullea) findet sich in einem mysteriösen Zimmer wieder, in dem er sterben wird. weniger