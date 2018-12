Otto Fuchs wirft Rudolf Müller von der AfD-Landtagsfraktion vor, von einem heranschleichenden Bandenkrieg in Saarbrücken zu sprechen, der irgendwann in einen Bürgerkrieg mündet. Man muss nicht in der AfD sein, um ähnliche Befürchtungen zu haben. Die Ursache für solche Aussagen liegen in der Berichterstattung der SZ, die in den letzten Tagen von massiver Zunahme von Massenkriminalität berichtet. Man müsste blind sein und das Denken eingestellt haben, zöge man hieraus nicht seine Schlüsse, die inzwischen jedem Normalbürger in Saarbrücken Angst machen.