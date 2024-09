Ortsrat Eppelborn Einstimmiges Votum für Christian Ney in Eppelborn

Vor den beiden Wahlen gratulierte Bürgermeister Andreas Feld den Kommunalpolitikern, die als Vertreter der Bürgerinnen und Bürger von Eppelborn ihre Interessen vertreten werden. „Wir haben viel zu erledigen“, so der Bürgermeister. Er resümierte das bisher geleistete und sprach anstehende Investitionen im Ort an. Per Handschlag wurden die Mitglieder des Ortsrates verpflichtet, nachdem die Verpflichtungserklärung verlesen war. Im Anschluss wurde die Wahl durchgeführt. Feld agierte als Wahlleiter. Ihm zur Seite standen die Wahlhelfer Klaus Diener als Schriftführer von der Verwaltung, Lukas Schmidt (CDU) und Tim Horne (SPD). Ney freute sich sichtlich über das einstimmige Ergebnis und wünscht, dass die Mitglieder des Ortsrates gemeinsam die neuen Herausforderungen angehen. Im Mittelpunkt stünden die Ertüchtigung und Erhaltung der Infrastruktur des Ortes. „Ich freue mich, dass wir hier gemeinsam arbeiten.“ Ney erwähnte, dass im Ortsrat sechs neue Mitglieder jetzt mitarbeiten. „Es fehlt vielleicht hier und da an der Erfahrung der Ehemaligen.“ Durch die Verjüngung des Gremiums hoffe er aber auf neue Impulse. Schäfer dankte ebenfalls gerührt für das parteiübergreifende Vertrauen. „Wir sind hier vor Ort, um gemeinsam in der Sache zusammenzuarbeiten“, betonte Schäfer.