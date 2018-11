Das Fußballwunder nutzen

Es war ein wahrer Festtag für alle, die es schon ihre Leben lang mit Fortuna halten oder gerade bei ihr angestellt sind. Der Punktgewinn beim deutschen Rekordmeister ist für die einen der gerechte Lohn für die jahrelange Treue zum Verein und für die anderen der gerechte Lohn für harte Arbeit und eine ruhige Hand in unruhigen Zeiten.

Und dieser eine Punkt gibt dem Team weiteres Selbstvertrauen. Sechs Liga-Niederlagen am Stück nagten am Verein, der sich davon aber – gegen die Mechanismen des überdrehten Fußballgeschäfts - kaum beeindrucken ließ. Dem Befreiungsschlag gegen Hertha folgte nun dieses irre Spiel in München.

Friedhelm Funkel hat aber völlig Recht, wenn er sagt: „Auch ein 3:3 bei den Bayern gibt nur einen Punkt.“ Der Trainer weiß, dass bis zur Winterpause noch viele wichtige Spiele anstehen. Besonders gegen Mainz am Freitag, gegen Freiburg, in Hannover – das sind die Partien, in denen es gilt, dieses Unentschieden vom 24. November 2018 zu vergolden. Andernfalls ist dieser Punktgewinn am Ende eben doch nur eine schöne Randnotiz in einer Abstiegssaison.

Nutzt Fortuna nun aber den Schwung des kleinen Fußballwunders und hält den Abstand auf die Nichtabstiegsplätze bis zur Winterpause so gering wie möglich oder verlässt die Zone sogar, dann kann dieses 3:3 in den Erzählungen der Fortuna-Fans an ihre Enkel noch so viel mehr werden: „Und als Lukebakio in München in letzter Minute traf, war das der Moment, in der sich das Blatt in dieser Saison gewendet hat.“