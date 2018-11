Zu den Protestveranstaltungen unter dem Motto „Kohle stoppen - Klimaschutz jetzt“ werden mehrere Tausend Menschen erwartet. In beiden Städten seien jeweils 5000 Teilnehmer angemeldet worden, teilten die Veranstalter mit. Mit der Doppel-Demonstration solle ein „starkes Signal der Zivilgesellschaft“ für einen raschen Ausstieg aus der Braunkohleverstromung gesetzt werden, hieß es weiter.

In Köln werde sich die Demonstration vor allem gegen den Tagebau im Hambacher Forst wenden. In Berlin gehe es darum, den Druck auf die Bundesregierung für mehr Klimaschutz zu erhöhen, hieß es. Zu den Protesten ruft ein Bündnis auf, dem unter anderem Greenpeace, der Bund für Umwelt- und Naturschutz (BUND), der Naturschutzbund Deutschland (Nabu), WWF sowie Campact angehören.

Mit Blick auf die Braunkohleregion in der ostdeutschen Lausitz erklärte das Demonstrations-Bündnis, dass ein Ausstiegstermin für die Braunkohleverstromung auch den betroffenen Mitarbeitern von Kohlekraftwerken mehr Klarheit bieten würde. Ebenso bräuchten die von der Abbaggerung ihrer Ortschaften betroffene Einwohner endlich Klarheit über einen festen Ausstiegstermin.

Das Bündnis kritisierte zudem, dass die Kohlekommission der Bundesregierung ihren Abschlussbericht nicht mehr in diesem Jahr, sondern erst im Februar 2019 vorlegen will. Die erst am Montag verkündete Terminverschiebung sei ein „Kniefall vor der Kohlelobby“, kritisierte der Geschäftsführer von Campact, Christoph Bautz. Dadurch werde Deutschland „mit leeren Händen“ zum Weltklimagipfel nach Katowice reisen. Mit Blick auf die Positionen der USA oder Brasiliens beim Klimaschutz betonte Bautz, angesichts des „schwierigen internationalen Umfelds“ sei die fehlende deutliche Positionierung Deutschlands „eine klimapolitische Bankrotterklärung“. Die 24. UN-Klimakonferenz findet vom 3. bis 14. Dezember in Katowice in Polen statt.

