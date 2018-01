Kinder mit Musik in Kontakt bringen

Am 1. Mai starten die Kurse "Musikalische Früherziehung" bei der Kreismusikschule Viersen. Wegen großer Nachfrage wird in Viersen montags um 16 Uhr ein zusätzlicher Kursus angeboten. Er richtet sich an Kinder, die in diesem Jahr vier Jahre alt werden. Im Kreis gibt es insgesamt 22 Gruppen, in denen Kinder gemeinsam Musik erleben. Die Kurse dauern zwei Jahre. Eltern können ihre Kinder bis Dienstag, 15. März, anmelden.

Die Drei- und Vierjährigen musizieren je nach Gruppengröße 45 bis 60 Minuten in der Woche. Sie beschäftigen sich mit Singen, Sprechen, Bewegen, Instrumentenkunde, Instrumentalspiel und machen erste Schritte in Sachen Noten und Rhythmus. "Musikalische Früherziehung ist Fantasieren, Experimentieren und Entdecken", sagt Eva Kenkenberg, stellvertretende Leiterin der Kreismusikschule. "Die Kinder entwickeln in den zwei Jahren Zutrauen zu sich und finden Wege, ihrer Fantasie und Kreativität Ausdruck zu verleihen."

Die Kosten betragen 26,70 Euro pro Monat. Interessierte Eltern können sich beim Sekretariat der Kreismusikschule am Hermann-Hülser-Platz 1 in Viersen oder telefonisch unter 02162 266540 sowie per E-Mail unter musikschule@kreis- viersen.de informieren und anmelden. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.kreismusikschule-viersen.de.

