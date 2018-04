Kidd und Nash in Hall of Fame aufgenommen

Zwei langjährige Mitspieler von Basketball-Superstar Dirk Nowitzki sind in die Hall of Fame der NBA aufgenommen worden. Jason Kidd, mit dem der Würzburger 2011 den Meistertitel errang, und Steve Nash, der das Spiel der Dallas Mavericks zwischen 1998 und 2004 lenkte, haben es am Samstag (Ortszeit) neben elf weiteren Basketball-Persönlichkeiten in die Ruhmeshalle von Springfield im US-Bundesstaat Massachusetts geschafft. Neben den beiden Nowitzki-Kumpels gehören auch Ray Allen, Grant Hill, Maurice Cheeks, Charlie Scott und Dino Radja dazu. Zudem wurden College-Trainerikone Lefty Driesell, die Funktionäre Rod Thorn und Rick Welts sowie die Ex-Spielerinnen Katie Smith und Tina Thompson und die bereits 1971 verstorbene Ora Mae Washington berufen.

(dpa)