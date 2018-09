Öztürk in Münster der Matchwinner

„Ich habe der Mannschaft mit Sonntag und Montag zwei trainingsfreie Tage gegeben und sie hat das sehr wohlwollend aufgenommen“, sagte KFC-Trainer Stefan Krämer sichtlich gut gelaunt nach dem 1:0 (0:0) Auswärtssieg seines Teams beim SC Preußen Münster. Dass es für ihn als Trainer der erste Dreier in Münster überhaupt war, war am Ende nur eine Randnotiz.

Es waren andere Werte, die beeindruckten. Für das Team war es in der sechsten Saisonpartie der bereits vierte Sieg. Und die einzige Niederlage, die zum Auftakt gegen die Spielvereinigung Unterhaching, relativiert sich, da eben jene Hachinger aktuell die Tabelle anführen. Mit einem Punkt Vorsprung vor den Uerdingern, die mit ihrem dritten Auswärtssieg in Serie auf Platz zwei der Tabelle sprangen. Und was noch beeindruckender ist, sie haben auswärts noch kein einziges Gegentor bekommen, gewannen ihre Partien mit 2:0 in Würzburg, 1:0 bei 1860 München und eben jetzt mit dem gleichen Ergebnis auch in Münster. Rechnet man das 0:0 im zuletzt absolvierten Heimspiel gegen die SG Sonnenhof Großaspach noch mit ein, haben die Uerdinger in zwei Drittel ihrer bisher absolvierten Ligaspiele kein Gegentor bekommen. Ein Beleg, wie stark das gesamte Mannschaftskollektiv defensiv gegen den Ball arbeitet.

Drei dieser vier bisherigen Saisonsiege haben die Uerdinger aber auch mit nur einem Treffer Unterschied gewonnen. Und da Krämer sein Team beim 0:0 gegen Großaspach vorne auch nicht griffig genug war, hatte er die Startelf gegenüber dieser Partie auf zwei Positionen verändert und den wieder genesenen Dennis Daube und Manuel Konrad aufgeboten. Ali Ibrahimaj und Connor Krempicki blieben draußen, saßen aber zu mindestens auf der Bank. Und auch auf der Position der Sturmspitze gab es mit Stefan Aigner eine Neubesetzung, Maximilian Beister stürmte auf rechts. „Beister auf rechts zu nehmen, das hatte sich im Training schon angedeutet. Seine besten Spiele in seiner Karriere hat Maxi ja auch gemacht, wenn er über rechts kommen konnte. Ich glaube, das hat ihm gut getan“, bilanzierte Krämer seine Maßnahme. Und Aigner – bisher auf rechts eingesetzt – ist so ein erfahrener Fahrensmann, dass man ihn vorne überall bringen kann. Beide Spieler hatten jedenfalls ihre Großchance, Beister scheiterte nach einem Traumpass von Aigner aus spitzem Winkel an Münsters glänzend haltendem Torhüter Maximilian Schulze-Niehues (64.) und Aigner schoss drei Minuten später alleine auf das Tor laufend drüber. Zu dem Zeitpunkt hätte Münster aber auch führen können, denn in der 18. Minute klatschte ein Freistoß aus 20 Metern – getreten von Kapitän Martin Kobylanski – an die Querlatte.

In der Entstehung vielleicht etwas glücklich, auf Grund der größeren Spielanteile ab der 60. Minute aber verdient, fiel das Uerdinger Siegtor in der 77. Minute. Tanju Öztürk traf mit einem abgefälschten Schuss aus 20 Metern. Nachdem die Uerdinger ihre letzten beiden Siegtreffer immer erst in der Nachspielzeit erzielt hatten, befand Krämer diesen Zeitpunkt, „als für unsere Verhältnisse früh“. Dem Trainer war zu Scherzen zu Mute. Nur bei einem Thema nicht und das war der Wermutstropfen, der die allgemeine Freude doch trübte. Der gerade wieder genese Daube zog sich bei einem Zweikampf in der 27. Minute einen Riss des Innenbandes im linken Knie zu. „In dem Zweikampf ist er für die Mannschaft volles Risiko gegangen und hat leider einen hohen Preis gezahlt. Die Mannschaft hat in der Halbzeit einen Kreis gebildet und sich geschworen, die Partie für Dennis zu gewinnen“, sagte Krämer. Für ihn ein Beleg, wie intakt das Mannschaftsgefüge ist.