Kann man das noch essen? Checkliste für Verbraucher

Die Haselnuss hat schwarze Stellen - ist sie noch gut? Auf der Schokolade ist so ein komischer weißer Belag, sie schmeckt aber noch - gehört sie trotzdem in den Müll? Antworten auf solche Fragen gibt eine neue Checkliste der Verbraucherzentrale Hamburg. Sie kann unter www.vzhh.de kostenlos heruntergeladen werden. Dazu rufen Nutzer unter der Themen-Rubrik "Lebensmittel + Ernährung" die Seite "Haltbarkeit von Lebensmitteln" auf. In der Liste sind 30 Lebensmittel von A bis Z aufgeführt.