In Höhe der Marienburger Straße werden Schachtbauwerke errichtet. Die Zufahrt von der Königsberger Straße in die Marienburger Straße ist dann nicht mehr möglich. Die Marienburger Straße kann über die Kreuzstraße und die Wiescher Straße erreicht werden. Die Einbahnstraßenregelung in der Wiescher Straße wird dazu aufgehoben.

Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich sechs Wochen. Fußgänger können den Bereich passieren.