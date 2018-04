Kaldenkirchens Fußballerinnen müssen zittern

Gegen Linde fing es gut an, als Fyne Büsen die Gastgeberinnen mit 1:0 in Front schoss. Doch bist zur Pause antworteten die Fußballerinnen aus dem Bergischen mit zwei Gegentreffern. In der ausgeglichenen zweiten Hälfte traf Linde kurz vor dem Spielende zum 1:3.

In der Bezirksliga hat sich Union Nettetal mit einem 3:1-Sieg gegen den TV Asberg wieder an die Spitze gespielt. "Das war ein hart umkämpfter Sieg", sagte Nettetals Trainer Stefan Terporten. "Aber personell sieht es wieder richtig gut bei uns aus. Verena Görtz ist nach der Babypause wieder zurück im Team, genauso wie Jule Vieten nach ihrer Rückkehr von ihrem Auslandjahr. Zudem kann Anna Gorissen, die von Schaag kommt, direkt eingesetzt werden."

(man)