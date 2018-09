Havertz ist Leverkusens jüngster A-Nationalspieler

Kai Havertz ist durch seinen Kurz-Einsatz im DFB-Team zum jüngsten A-Nationalspieler in der Geschichte von Bundesligist Bayer Leverkusen aufgestiegen. Der Mittelfeldspieler war bei seinem Debüt am Sonntag im Testspiel gegen Peru (2:1) 19 Jahre, zwei Monate und 29 Tage alt. Bundestrainer Joachim Löw hatte ihn in der 88. Minute eingewechselt.

Havertz verdrängte den Ende August zur AS Monaco gewechselten Benjamin Henrichs als bisher jüngsten Leverkusener Debütanten. Der Außenverteidiger war 2016 bei seinem ersten Einsatz 19 Tage, acht Monate und 19 Tage alt. Ihm folgen Herbert Waas (19 Jahre, acht Monate und 30 Tage) sowie der Stuttgarter Gonzalo Castro (19 Jahre, neun Monate und 17 Tage).

Bei seinem Profi-Debüt 2016 war Havertz mit 17 Jahren, vier Monaten und vier Tagen bereits zum jüngsten Spieler der Leverkusener Bundesliga-Historie avanciert. Mit 18 wurde er zum jüngsten Spieler aller Vereine mit 50 Bundesliga-Einsätzen.

(rent/dpa)