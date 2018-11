17-jähriger Flüchtling erhängt sich in JVA

Nach Angaben der Anstaltsleitung hatte sich der junge Mann stranguliert, obwohl er unter Beobachtung stand. „Er galt als suizidgefährdet“, sagte der stellvertretende Leiter der JVA, Heinz-Herbert Droste, am Dienstag.

Der 17-Jährige sei am 22. Oktober aus der JVA in Iserlohn nach Herford verlegt worden. „Hier hat er eine Jugendfreiheitsstrafe abgesessen“, sagte Droste.

Das Gefängnis in Herford ist eine von vier Anstalten für den geschlossenen Jugendvollzug in NRW. Die JVA-Leitung kündigte für Dienstag weitere Details an.

(skr/dpa)