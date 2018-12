Das Feuer sei in der Zelle eines 38-jährigen Häftlings ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Zwei Beamte hätten das Feuer gelöscht. Ein Beamter und der Häftling erlitten demnach aufgrund der Raucheinwirkung leichte Verletzungen.

Der Häftling werde verdächtigt, das Feuer gelegt zu haben, teilte die Polizei weiter mit. Gegen ihn werde wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung ermittelt. Der Mann wurde demnach anschließend in eine besonders gesicherte Zelle verlegt.

In den vergangenen Wochen war es wiederholt zu Feuer in NRW-Justizvollzugsanstalten gekommen. Außerdem war bekannt geworden, dass es große strukturelle Probleme in den Gefängnissen gibt - so haben sich allein die Überstunden der dort eingesetzten Mitarbeiter auf über eine halbe Million summiert.

(lukra/AFP)