JVA-Chefin Elke Krüger wechselt nach Aachen

In der Justizvollzugsanstalt Düsseldorf, die streng genommen in Ratingen steht, ist mal wieder ein Platz frei im Chefbüro. Knall auf Fall hat das Justizministerium Anstaltsleiterin Elke Krüger versetzt. Gerade mal vier Wochen, nachdem man sie im November telefonisch darüber informiert hatte, leitete Krüger schon die JVA in Aachen. Die war im November verwaist, als das Ministerium die Vizechefin mit der Leitung der JVA Willich II betraut und zugleich Reina Blikslager in den verdienten Ruhestand geschickt hatte.