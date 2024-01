Naturerfahrung für Kinder und Jugendliche Junge Naturfreude gehen auf Bakterien-Jagd

Auf der Streuobstwiese in Bliesransbach mit über 1000 Obstbäumen lernten die Kinder die verschiedenen Obstsorten und ihre Reifegrade kennen. „Mir hat im Frühjahr die Fackelwanderung richtig gut gefallen. Wir sind an ein Feuer gewandert, haben Stockbrot gegrillt und warmen Apfelsaft getrunken. Dazu gab es Geschichten vom Bliesgau-Ranger. Das war ein richtiges Abenteuer“, sagt der 13-jährige Julian aus Ormesheim. Dem ebenfalls 13-jährigen Niklas Brach aus Bliesransbach hat der Besuch im Helmholtz-Zentrum für pharmazeutische Forschung an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken am besten gefallen. „Wir haben in Reinheim im Bliesgau Bodenproben entnommen, und die wurden im Helmholtz-Zentrum nach neuen Bakterienarten untersucht. Es wurde eine bislang noch nicht bekannte Bakterienart analysiert. Das war aufregend“, berichtet Niklas Brach. Michael Kessler erklärt, worum es bei dem bundesweiten Projekt Microbelix geht: „Naturschutz und Antibiotika haben auf den ersten Blick nur wenig gemeinsam. Aber, je größer die biologische Diversität in einer Bodenprobe ist, desto größer ist die Chance, neue Bakterien und somit auch neue Wirkstoff-Kandidaten zu entdecken.“ Gleichzeitig seien die gesammelten Informationen von großer Bedeutung für den Naturschutz. „Untersucht wird, wie die Diversität von Mikroorganismen mit der von Tieren und Pflanzen zusammenhängt. Möglicherweise können die Daten sogar Aussagen über die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf den Lebensraum Boden ermöglichen und liefern Informationen über die Biodiversität. Aus genau dieser Überlegung entstammt die Idee dieser Zusammenarbeit. Insbesondere in artenreichen Lebensräumen soll gezielt nach Bodenbakterien gesucht werden, die neue Ausgangsstoffe für die Antibiotika-Entwicklung produzieren“, erklärt der Bliesgau-Ranger.