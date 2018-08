später lesen „Haben einige Geschenke verteilt“ Brandt und Volland sind genervt von Bayers Naivität FOTO: dpa / Federico Gambarini FOTO: dpa / Federico Gambarini Teilen

Twittern







Allmählich entwickeln sich Auftaktniederlagen zu einer Tradition bei Bayer Leverkusen. Zum dritten Mal in Folge setzte die Werkself das erste Ligaspiel in den Sand. Nach der 0:2 (0:0)-Niederlage in Mönchengladbach war nicht nur Julian Brandt genervt. Von Dorian Audersch