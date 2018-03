Johnson trainiert weiter reduziert

Fabian Johnson hat auch am Donnerstagnachmittag reduziert trainiert. Der US-Amerikaner, der beim 3:3 gegen Hoffenheim sein Comeback gefeiert hatte, blieb, während die Kollegen auf den Trainingsplatz im Borussia-Park gingen, im Kraftraum. Raffael und Oscar Wendt, die anderen Rückkehrer des Wochenendes, sind hingegen weiter und ohne Probleme voll im Training.

Die zehn gesunden Feldspieler plus Talent-Trainer Otto Addo und Reha-Trainer Andy Bluhm spielten Fußballtennis in drei Vierergruppen. Die angeschlagenen Ibrahima Traoré, Denis Zakaria und Raul Bobadilla trainierten individuell mit Bluhm, Christoph Kramer absolvierte eine Laufheinheit. U17-Torhüter Jan Olschowsky war am Donnerstag beim Torwarttraining der Profi-Mannschaft dabei.

Derweil hat Borussia hat den Vertrag mit U23-Mittelfeldspieler Louis Ferlings um ein Jahr verlängert. Der 20-Jährige spielt schon seit mehr als zehn Jahren für die Gladbacher.