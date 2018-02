Jenny Frankhauser ist die neue Dschungelkönigin

Wofür war Jenny Frankhauser eigentlich bis jetzt berühmt? Wohl kaum für ihre ersten Gehversuche als Schlagersängerin in den vergangenen Jahren. Zwar hatte sie im August 2016 mit ihrer Debüt-Single "Die Zeit steht still" eine Woche lang einen Eintrag in den deutschen Charts sicher, der ganz große Ruhm blieb der Blondine jedoch verwehrt.

Und dabei hatte sie sich für Australien so schön herausgeputzt: Lippen, Augenbrauen, Permanent-Make-up - ihre Verwandlung dokumentierte sie sorgfältig auf ihrem Instagram-Account. Dort dürfte sie nach ihrem Auftritt vielleicht auch ein paar Fans dazugewonnen haben.