Studie : Je mehr körperliche Fitness, desto mehr Gehirn

Basel Koordinativ anspruchsvolle Sportarten steigern die geistige Leistungsfähigkeit am besten und gute Fitness schützt vor Demenz. Das zeigen neue Studien.

Jede Art von Training nützt Da es viele verschiedene Sportarten und sehr unterschiedliche Formen des Trainings gibt, wollten die Experten wissen, welche Art und Dosierung von Sport den Geist am besten fit hält. Tatsächlich konnte das Team einige Empfehlungen zusammenstellen. „Ausdauertraining, Krafttraining oder eine Mischung aus beiden verbessern die kognitive Leistung“, berichtet Dr. Sebastian Ludyga von der Universität Basel. „Deutlich wirksamer sind jedoch Sportarten, die hohe Ansprüche an die Koordination stellen.“ Gemeint sind Sportarten, die komplexe Bewegungsabläufe und Interaktionen mit Mitspielern verlangen. Dazu zählen zum Beispiel Mannschaftssportarten wie Fußball und Handball, aber auch Kampfsport, Turnen, Tennis oder Leichtathletik.

In jedem Alter sinnvoll Genauso wie unsere körperlichen Voraussetzungen verändert sich die geistige Leistungsfähigkeit im Lebensverlauf. Gute Möglichkeiten zur Verbesserung gibt es vor allem in der Kindheit, der kognitiven Aufbauphase, sowie im hohen Alter, der kognitive Abbauphase. Die Forschergruppe fand jedoch keinen Anhaltspunkt dafür, dass sportliche Aktivität in den verschiedenen Altersgruppen unterschiedlich wirkt. Das heißt, das Gehirn des Menschen profitiert in jedem Alter von körperlichem Training. Kinder brauchen auch kein anderes Training als Senioren. „Somit können Enkel und Großeltern gemeinsam Sport treiben.“