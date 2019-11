: Teilnahmebedingungen und Datenschutz Adventskalender

Teilnahmebedingungen 1. Veranstalter der Promotion ist die Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Gutenbergstraße 11-23, 66117 Saarbrücken

2. Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der bereitgestellten Informationen ist nicht Facebook, sondern die Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH.

3. Die Teilnahme an der Promotion erfolgt auf der Facebook-Plattform. Die Promotion ist auf der Facebook-Seite Saarbrücker Zeitung verfügbar.

4. Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zur Promotion sind nicht an Facebook zu richten, sondern direkt an die Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH.

5. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter des Veranstalters sowie deren Angehörige und sonstige mit dieser Veranstaltung in Verbindung stehende Dritte sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

6. Die Teilnahme ist nur innerhalb des Aktionszeitraums, sowie ausschließlich per Internet möglich. Die Teilnahme ist unentgeltlich, der Teilnehmer/die Teilnehmerin geht keine vertraglichen oder sonstigen rechtlichen Verpflichtungen ein.

7. Die Teilnahme ist kostenlos. Die Teilnahme und die Gewinnchancen sind nicht vom Erwerb eines Produktes oder einer Dienstleistung abhängig.

8. Die Promotion beginnt am Erscheinungstag des Facebook-Post um 00:00 Uhr.

9. Teilnahmeschluss ist der Erscheinungstag des Facebook-Post um 23:59 Uhr.

10. Um an der Promotion teilzunehmen, müssen die Teilnehmer das Video kommentieren.

11. Die Gewinner werden zwei Werktage nach Erscheinungstag des Facebook-Post vom Veranstalter per Antwort auf ihren Kommentar unter dem Gewinnspielbeitrag oder per Nachricht auf deren Facebook-Profil benachrichtigt.

12. Eine Barauszahlung der Preise ist ausgeschlossen. Die Gewinner haben keinen Anspruch auf Auszahlung der Preise in Sachwerte oder Tausch der Preise gegen einen anderen Gegenstand. Die Preise sind nicht auf eine andere Person als den Teilnehmer übertragbar.

13. Der Veranstalter behält sich das Recht vor, das Spiel und die Verlosung ganz oder teilweise, ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern, einzustellen oder auszusetzen, falls unvorhergesehene Umstände eintreten. Zu diesen Umständen zählen insbesondere, aber nicht ausschließlich, das Auftreten eines Computervirus, eines Programmfehlers, nicht autorisiertes Eingreifen Dritter oder mechanische oder technische Probleme, die außerhalb der Kontrolle und Einflussmöglichkeit des Veranstalters liegen.

14. Verstößt ein Teilnehmer gegen diese Teilnahmebedingungen oder macht er unzutreffende Angaben, kann ihn der Veranstalter von der Teilnahme ausschließen, ohne hierfür Gründe angeben zu müssen.

15. Der Veranstalter haftet dem Teilnehmer gegenüber nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung beruhen sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung sowie Arglist beruhen. Darüber hinaus haftet der Veranstalter für Schäden, die von der Haftung nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften wie dem Produkthaftungsgesetz umfasst werden, sowie im Fall der Übernahme von Garantien. In allen anderen Fällen haftet der Veranstalter für leichte Fahrlässigkeit nur, wenn er, seine gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstige Erfüllungsgehilfen eine Vertragspflicht verletzen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen durfte. In diesen Fällen ist die Haftung auf typische und vorhersehbare Schäden begrenzt. In allen anderen Fällen haftet der Veranstalter nicht für leichte Fahrlässigkeit.

16. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Teilnahmebedingungen unwirksam, unzulässig oder undurchführbar sein oder werden, so lässt dies die Wirksamkeit der Teilnahmebedingungen im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen, unzulässigen oder undurchführbaren Klausel treten Regelungen, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung möglichst nahe kommen. Etwaige Rechte aus dem Rechtsverhältnis, das diesen Teilnahmebedingungen zu Grunde liegt, sind für den Teilnehmer nicht auf Dritte übertragbar. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.



Mit der Teilnahme an der Verlosung erklärt sich der Teilnehmer mit diesen Teilnahmebedingungen einverstanden.

Verwendung von Daten und Datenschutz

Diese Promotion steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger der von Ihnen bereitgestellten Daten ist nicht Facebook, sondern die Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Gutenbergstraße 11-23, 66117 Saarbrücken

Personenbezogene Daten werden von der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH nur firmenintern verwendet und nur an Unternehmen weitergegeben, die bei der Erfüllung der mit Ihnen abgeschlossenen Verträge eingeschaltet werden. Des Weiteren werden persönliche Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Zur Teilnahme an Promotions ist die Angabe des Usernamens und / oder des vollständigen Namens (Vor- und Zuname) erforderlich. Zur Identifizierung für die Gewinnübergabe geben wir Ihren Vor-und Nachnamen an das teilnehmende Unternehmen weiter. Weitere personenbezogene Daten werden von uns nicht an Dritte weitergegeben.

Bis zum Abschluss der Promotion werden Ihre Daten von der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH, Betreiber der Facebook-Fanseite Saarbrücker Zeitung, gespeichert und im Umfang der Promotion (Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner) genutzt.

Nach Abschluss der jeweiligen Promotion werden Ihre Daten von der Saarbrücker Zeitung Verlag und Druckerei GmbH nicht weiterverwendet und gelöscht.