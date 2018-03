Industrie-Lobby in USA immens stark

Trumps einsame Entscheidung für Strafzölle, die viele aus seiner Partei für falsch halten, basiert, wie sich zeigt, darauf, dass die USA mehr in Verteidigung investieren als etwa Deutschland, das Trump als unfaires Land ausmacht. Der selbsternannte Gerechtigkeitsguru vergisst, dass in Deutschland in Verteidigung und in den USA in Verteidigung plus in „Wir spielen gerne Krieg“ investiert wird. Die Lobby der Rüstungsindustrie ist wie die der Waffenindustrie in den USA so immens stark, dass die US-Regierung quasi verpflichtet wird, zu deren Gunsten Geld einzusetzen und Gesetze zum Waffenbesitz beizubehalten.