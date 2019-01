Lassen Sie mich überlegen … Ach so – sozialer Bereich. Jahrzehnte unbeachtet! Zumindest die Rahmenbedingungen. Qualität hat zu Recht ihren Preis. Ja, als Familie mit Kindern, als kranker oder alter Mensch kann man ins Schwitzen kommen, wenn Betreuungsplätze nicht ausreichend personalisiert sind. Leider haben es die Verantwortlichen erst spät bemerkt oder bemerken wollen. In Pflege und Erziehung geht es um Menschen, nicht um Gewinne. Die Industrie hat eine bessere Lobby. Vielen Dank an alle im sozialen Bereich, die sich trotzdem nicht entmutigen lassen und immer gute Arbeit leisten.