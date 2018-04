"In vier Jahren möchte ich an der WM teilnehmen"

Herr Tsunoda, wie stolz sind Sie auf Ihre Leistung ?

Tsunoda Als Mannschaft haben wir alles erreicht, was wir uns vorgenommen haben. Ich habe meinen Teil als ungeübter Linksverteidiger gut gemacht, aber andersherum sind mir auch Fehler unterlaufen.

Wie geht es für Sie nun weiter?

Tsunoda Ich spiele jetzt erstmal in der College League, möchte in vier Jahren Profi werden und dann möglicherweise schon an der nächsten WM teilnehmen.

In Deutschland wird zurzeit über den Leistungsdruck im Fußball diskutiert, merkt man diesen Druck auch schon als Jugendspieler?

Tsunoda Ich habe in diesem Jahr bereits zum zweiten Mal am Hochschulturnier in Japan teilgenommen, hier in Deutschland war es für mich das erste Mal. Übermäßigen Druck verspüre ich trotz der gesteigerten Aufmerksamkeit keinen.

Bleibt genügend Zeit für das Private?

Tsunoda Ich wohne mittlerweile alleine, von meinen Eltern entfernt. Wir haben einen freien Trainingstag in der Woche. Diesen kann ich mit Freunden und der Familie genießen.

Kehrt man als Held zurück?

Tsunoda Wir sind eine Auswahl aus 4000 Schulen. Dabei als Sieger zurückzukommen, macht uns stolz.

C. ZABKAR FÜHRTE DAS GESPRÄCH.

(RP)