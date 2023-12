Geschäftswelt Zwei Schließungen, die aufhorchen lassen

„Wo stecken denn alle?“ – so begann eine Mitteilung des Geschäfts „Unverpackt leben – regional in Friedrichsthal“, die Inhaberin Alexandra Pütz am 13. Oktober bei Facebook absetzte. Die Besitzerin des Ladens, der vor rund drei Jahren an der Hauptstraße eröffnet hatte, fuhr fort: „Seit die Sommerferien vorüber sind, vermisse ich immer mehr von euch. Aber auch neue Menschen finden immer weniger den Weg zu uns.“ Was vor wenigen Wochen wie ein Hilferuf klang, ist nun traurige Gewissheit: Am Samstag, 16. Dezember, öffnet sie zum letzten Mal ihr Geschäft.