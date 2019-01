Es freut mich, dass die SZ den Regionalligisten eine ganze Seite widmet, den Kaderstand sowie die Aktivitäten im Training und bei der Kaderergänzung gegenüberstellt. Wenn man überlegt, wie viele Sportler und Mitarbeiter in Funktionsteams sich sechs Wochen auf eine Rückrunde der vierthöchsten Spielklasse in Deutschland vorbereiten und liest, dass ein Sportdirektor selten vor 22 Uhr heimkommt, macht das nachdenklich. Man denkt an Spiele in Elversberg vor 600 Zuschauern mit grenzwertiger Qualität. Die „Fußball-Blase“, in der sich fast alles um sich selbst dreht, ist im Saarland angekommen.