Immobilienmakler muss nun doch ins Gefängnis

Der Angeklagte, ein Immobilienmakler, und das Opfer kannten sich. Der eine Vermieter, der andere Mieter einer Wohnung in der Elberfelder Straße. Schon seit Jahren soll es Auseinandersetzungen um die im Winter abgedrehte Heizung gegeben haben. Und dann war da diese Nebenkostenabrechnung im Briefkasten des späteren Opfers. Mit dem Brief in der Jackentasche setzte sich der Mann im August 2015 im Allee-Center auf eine Bank, um dort dem Vermieter zu begegnen. Aus Sicht des Opfers ging alles schnell: Ein Wortwechsel, der Vermieter habe nach seinem Gehstock gegriffen und ihm damit auf das linke Auge geschlagen. Er sei bewusstlos geworden und habe mehrere Tage im Koma gelegen. Nach seiner Entlassung soll ihm der Vermieter "Schweigegeld" angeboten haben.

(mag)