Preise sinken : Platzt 2023 die Immobilienblase? Das sagen Experten

Zinsanstieg als Reaktion auf die Rekord-Inflation lässt die Immobilienpreise in vielen deutschen Städten bröckeln. Platzt nun die vermeintliche Immobilienblase? Experten sind skeptisch.

In den vergangen zwölf Jahren stiegen die Preise für Immobilien in Deutschland stetig weiter – so auch im Saarland. Dort betrug die durchschnittliche Preissteigerung für Häuser und Wohnungen seit 2017 zunächst etwa 40 Prozent. Das geht aus den Daten des Immobilienportals „Immowelt“ hervor. Inzwischen lässt sich eine dramatische Trendumkehr verzeichnen. Einer Auswertung des Immobilienportals Immoscout24 zufolge, sollen Juli 2022 die Preise für Immobilien im Regionalverband Saarbrücken um 21,5 Prozent gefallen sein.