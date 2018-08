Immer schön drauf aufs Volk

Ihr Spruch „Man muss nicht viermal im Jahr in Urlaub fliegen“ regt mich auf! Abgesehen davon, dass diese Aussage an den Haaren herbeigezogen ist – nämlich nicht jeder fliegt viermal im Jahr in Urlaub. Sehr viele fliegen nicht mal einmal im Jahr in Urlaub. Hätten Sie einmal die Misere angesprochen, dass Zigtausende Politiker für einen politischen Termin jeweils eine Maschine für sich und die kleine Begleitmannschaft in Anspruch nehmen und damit die Welt umfliegen. (Ich kenne einen Ex-Verteidigungsminister, der sogar in seiner Dienstmaschine zur Freundin in Badeurlaub geflogen ist.) Dazu hagelt es auch noch Komplimente wie „Weltmeister im Vielfliegen“. Immer schön drauf auf die Masse, da kann man ja was rausholen! Kritisieren Sie lieber mal das weltweite Ablassen Hunderttausender Tonnen Kerosin in der Luft! Ich würde mir wünschen, dass man die Problemlösungen stärker konkretisiert.

Winfried Langenfeld, Schmelz